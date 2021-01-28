62 وفاة و2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 27 جانفي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 27 جانفي الحالي، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 62 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6508 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 7289 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 152 ألفا و436 شخصا بعد تعافي 1222 مصابا، وذلك من بين 204 آلاف و351 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2210 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 430 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.