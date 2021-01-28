وزارة التربية تفتح اختبارا مهنيا يوم 26 فيفري المقبل للتعاقد مع أعوان لتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد

تعتزم وزارة التربية فتح اختبار مهني يوم 26 فيفري المقبل للتعاقد مع أعوان قصد تأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومساعدتهم في الحياة المدرسية والتعاقد مع أعوان للتعهد بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها.

ويجب على المترشحين للاختبار المهني التسجيل في موقع وزارة التربية عبر موقعها الرسمي http://www.edunet.tn وسحب استمارة الترشح بعد تعميرها بكل دقة وتقديمها إلى المندوبية الجهوية للتربية مرفقة وجوبا بجميع الوثائق المطلوبة، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الوزارة

وينطلق التسجيل في الاختبار عبر موقع وزارة التربية المذكور يوم 1 فيفري المقبل لينتهي آخر أجل لقبول المطالب عبر الموقع يوم 10 فيفري القادم، فيما يختتم أجل قبول المطالب الواردة على مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية يوم 18 فيفري المقبل

وتشترط وزارة التربية ألا يتجاوز سن المترشحين للاختبار المهني 40 عاما من تاريخ غرة جانفي 2021 وأن يكون قد تم استدعاؤهم لاجتياز محادثة الشفوية لانتداب مرشدين أو أعوان تأطير عن طريق التعاقد سنة 2019

كما تشترط على المترشحين لخطط تأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومساعدتهم في الحياة المدرسية حصولهم على شهادة الاستاذية أو شهادة معادلة لها على الأقل أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد).

أما بالنسبة إلى الخطط المتعلقة بأعوان للتعهد بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها، فتشترط حصول المترشحين على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الاولى من التعليم العالي على الأقل في إحدى الاختصاصات العلمية او التقنية أو استكمال سنتين من التعليم العالي بنجاح على الأقل في احدى الاختصاصات المذكورة.