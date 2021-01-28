بعد حادثة محاولة التسميم: رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أمير قطر

تلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من امير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، اعرب فيها عن “تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها اثر الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية”.

وقد اعرب رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، “عن فائق شكره لشقيقه سمو امير دولة قطر وطمانه على صحته”.

ومثلت المكالمة، وفق المصدر، مناسبة للتطرق الى عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين وآفاق مزيد تطويرها.

وكان رئيس رئيس الجمهورية، تلقى مساء أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية مماثلة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون.

يذكر أن رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته اليوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.