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حجز قطعة أثرية في صفاقس..وهذه التفاصيل..

2021/01/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من حجز قطعة أثرية، في شكل تمثال إمرأة يحيط بخصرها ثعبان، مخفية على متن شاحنة خفيفة قادمة من ولاية مدنين في اتجاه إحدى ولايات الشمال.
و قد لاحظ اعوان الديوانة عند إيقاف الشاحنة على مستوى مدينة المحرس، ارتباك السائق ومرافقه، فتم اخضاعهما إلى التفتيش الدقيق، مما مكّن من ضبط القطعة الأثرية مخفية داخل كيس بلاستيكي تحت كرسي مرافق السائق.
وقد تم في الابان تحرير محضر حجز و دعوة ممثل عن المصالح الجهوية للتراث بصفاقس لمعاينة القطعة المحجوزة و تحديد الحقبة التاريخية التي تعود إليها.
و باستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالة الملف إلى المصالح المختصة للحرس الوطني قصد مواصلة الأبحاث والتحريات.

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