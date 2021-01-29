زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 107 حالة

سجّلت ولاية زغوان اليوم الجمعة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ حيث توفّي رجل من مدينة

زغوان يبلغ من العمر79 سنة خضع للعلاج بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي منذ يوم 16 جانفي الجاري وفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لمراسل (وات)، مضيفا أن إجمالي الوفيات ارتفع على إثر ذلك إلى 107 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

وذكر بالي أن 40 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بمختلف أقسام الكوفيد من بينهم طبيبة صحة عمومية ، وذلك من جملة 41 سريرا كطاقة قصوى لاستيعاب المرضى بالجهةن مشيرا إلى أن المساعي جارية مع وزارة الصحة لتجهيز المركّب الصحّي في جبل الوسط بالأسرّة والمعدّات الطبية اللازمة لمواجهة الارتفاع المحتمل لعدد المصابين.