أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 29 جانفي

ماهي مادّة الريزين التي يرجّح وجودها في الطرد المسموم؟

إضراب عام للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين يوم 3 فيفري القادم

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 107 حالة

2021/01/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية زغوان اليوم الجمعة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ حيث توفّي رجل من مدينة
زغوان يبلغ من العمر79 سنة خضع للعلاج بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي منذ يوم 16 جانفي الجاري وفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لمراسل (وات)، مضيفا أن إجمالي الوفيات ارتفع على إثر ذلك إلى 107 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

وذكر بالي أن 40 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بمختلف أقسام الكوفيد من بينهم طبيبة صحة عمومية ، وذلك من جملة 41 سريرا كطاقة قصوى لاستيعاب المرضى بالجهةن مشيرا إلى أن المساعي جارية مع وزارة الصحة لتجهيز المركّب الصحّي في جبل الوسط بالأسرّة والمعدّات الطبية اللازمة لمواجهة الارتفاع المحتمل لعدد المصابين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn