منوبة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و67 حالة إصابة جديدة

سجلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 67 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد وحالتي وفاة أمس الخميس بالجديدة وبرج العامري، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 5569 اصابة، منها 4702 حالة شفاء، و252 حالة وفاة، ووفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وأضافت قدور، في تصريح لـ (وات)، أنه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة على مختلف معتمديات الجهة، يرتفع عدد الحالات النشيطة بالجهة إلى 615 حالة منها 608 حالات محل ايواء ذاتي، و07 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (279 حالة)، و طبربة (99 حالة)، والمرناقية(74 حالة)ووادي اللّيل (56 حالة)، ودوار هيشر (45 حالة) والجديدة (32 حالة) وبرج العامري (21 حالة) ، والبطان (09 حالات).