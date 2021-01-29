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دعم التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) لتصنيع آلات التنفس الإصطناعي في تونس

2021/01/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

إنتظم بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، الإجتماع الأول للجنة القيادة متعددة القطاعات المعنية بمشروع منح مكتب نقل التكنولوجيا التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (NASA) ترخيصا لوزارة الصحة لتصنيع آلات التنفس الإصطناعي (NASA/JPL Covid-19 Ventilater) وذلك باشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي وبحضور أعضاء اللجنة والسيد سليم شورى أستاذ تعليم عالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وممثل عن جمعية المهندسين التونسيين بشمال أمريكا (NATEG) .

وقد إتفق الحاضرون على الشروط المرجعية ومنهجية التقييم التي يجب أن تتوفر في الشركات المترشحة للحصول على هذا الترخيص.

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