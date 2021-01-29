الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة توقعان اتفاقيتي شراكة مع الديوان الوطني للبريد في مجال تطوير رقمنة المبيعات والدفع الالكتروني

تونس 29 جانفي (وات) – تم اليوم الجمعة التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين ديوان البريد التونسي والخطوط التونسية من جهة والشركة التونسية للملاحة والبريد التونسي من جهة أخرى، يتم بمقتضاهما رقمنة المبيعات، والدفع الالكتروني للناقلتين الوطنيتين، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجستيك.

وتولى الامضاء على الاتفاقيتين كل من وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، ووزير تكنولوجيات والاتصال والاقتصاد الرقمي محمد فاضل كريم، وتندرج الاتفاقيتان في اطار النهوض بخدمات نقل المسافرين بحرا وجوا عبر اعتماد التكنولوجيات الحديثة.

وسيتم بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، تمكين كل من الخطوط التونسية، على مستوى نقل الاشخاص والشحن الجوي، والشركة التونسية للملاحة، من خلال تفعيل منظومة HOGIA، من الانخراط بمنظومة الدفع عن بعد للبريد التونسي ” MasterCard Payment Getway Services : MPGS ” لتأمين عمليات الحجز وتغييره وخلاص تذاكر السفر باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية الوطنية والدولية عبر مواقع الأنترنات التابعة للشركتين وكذلك لدى كامل شبكة البيع المعتمدة.

وأكّد شقشوق، أهمية هاتين الإتفاقيتين في النهوض بخدمات نقل المسافرين والبضائع التي تسديهما الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، مبرزا دور النقل الجوي والبحري في معاضدة قطاعات حيوية على غرار السياحة والتصدير والإستثمار، بما يستوجب تركيز بنية أساسية رقمية متطوّرة بمعايير دولية تستجيب لمقومات الأمن والسلامة.

وثمّن التعاون الثنائي مع وزارة تكنولوجيات الإتصال ودور الديوان الوطني للبريد كشريك استراتيجي وطني في معاضدة الناقلتين الوطنيتين بهدف الإرتقاء بمؤشرات العائدات.

واعتبر شقشوق أن توقيع الاتفاقياتين يعد نقطة انطلاق لبقية الشركات الوطنية والجهوية العاملة في قطاع النقل للانخراط في هذا السياق بما يجعل من الشراكة بين المؤسسات العمومية تمش ذي أولوية.

وعبّر كريّم، بدوره، عن استعداد وزارته لوضع كل الإمكانيات اللوجستية المتاحة والكفاءات ذات الصلة لمعاضدة قطاع النقل واللوجستيك وخاصة مجالي النقل البحري والجوي نظرا لخصوصياتهما التنافسية التي يتسم بها نشاطهما على المستوى الإقليمي والدولي.

واعتبر أن هذه الشراكة تعدّ الأولى من نوعها على المستوى الوطني والإفريقي بين مؤسسة مالية وطنية توفر منصة دفع رقمية والشركات الوطنية الناشطة في مجال النقل البحري والجوي بهدف تقديم حلول دفع رقمية طورتها كفاءات تونسية.

وستمكن هاتان الاتفاقيتان من تأمين خدمة التصرف في الحسابات بالعملة المفتوحة باسم الشركة التونسية للملاحة والخطوط التونسية وذلك بهدف تحويل الأموال المتأتية من عمليات بيع التذاكر بالخارج عبر منظومة MPGS مما سيسمح بمزيد تعبئة مخزون العملة على الصعيد الوطني

يشار ان منظمومة MPGC للبريد التونسي، هي منظومة الدفع الرقمية الأولى من نوعها والوحيدة في تونس التي تمكن من استعمال وسائل الدفع الإلكترونية الوطنية والدولية وفقا لمعايير ومواصفات السلامة العالمية وطبقا لمتطلبات الشركات الناشطة في المجالين البحري والجوي.