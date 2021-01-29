بلوغ حماية مجتمعية ضد فيروس كورونا في تونس يتطلب 6 أشهر على الأقل منذ انطلاق عملية التلقيح

قالت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، جليلة بن خليل، الجمعة، إن بلوغ حماية مجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد في تونس يتطلب فترة لا تقل عن 6 أشهر بداية من انطلاق عملية التلقيح.

وكشفت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ملتقى انتظم بمدينة العلوم بعنوان “فيروس كورونا: أي جديد؟” أن وزارة الصحة تخطط لإنجاز 120 ألف تلقيح في اليوم عند انطلاق حملة التلاقيح.

ومن المتوقع أن تنطلق عملية التلقيح في شهر فيفري المقبل بعد الحصول على دفعة أولى وفق تأكيد وزير الصحة فوزي مهدي في تصريحات اعلامية سابقة. وستخصص هذه الدفعة الأولى لمهني الصحة على أن يتم تلقيح كبار السن والمرضى لاحقا.

وقالت جليلة بن خليل “إذا كنا نتحدث عن حماية مجتمعية من الفيروس يتعين علينا تلقيح ما لا يقل عن 60 بالمائة من الأشخاص وهذا يتطلب 6 أشهر على الأقل”، مضيفة أن بلوغ تلك النسبة مرتبط بإمكانيات البلاد.