مونديال مصر 2021 – توزيع المراكز من 5 الى 32

تاهل منتخب السويد الى الدور النهائي لمونديال كرة اليد ( مصر 2021) بعد فوزه في نصف النهائي على المنتخب الفرنسي اليوم في القاهرة بنتيجة 32 مقابل 26

وسيلاقي منتخب السويد في النهائي المنتخب الفائز في نصف النهائي الثاني الذي سيقام مساء اليوم بين اسبانيا والدنمارك.

ومن جهة اخرى تم التعرف على ترتيب المنتخبات من المركز الخامس الى 32 .وتحصل المنتخب المصري لكرة اليد على المركز السابع في المونديال الذي اقيم على ارضه متقدما على منتخب قطر الثامن في الترتيب .

وجاء منتخب البحرين في المرتبة (21 )متقدما عن الجزائر (22)

واحتل المنتخب التونسي المركز 25 وتحصل على لقب مسابقة كاس “الرئيس “فيما انهى المنتخب المغربي المونديال في المركز 29

وفي ما يلي الترتيب النهائي من 5 الى 32 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021

5 – المجر

6 – النرويج

7 – مصر

8 – قطر

9 – سلوفينيا

10 – البرتغال

11 – الأرجنتين

12- ألمانيا

13 – بولونيا

14 – فريق الاتحاد الروسي لكرة اليد

15 – كرواتيا

16 – سويسرا

17 – بيلاروسيا

18 – البرازيل

19 – اليابان

20 – أيسلندا

21 – البحرين

22 – الجزائر

23 – مقدونيا الشمالية

24 – أوروغواي

25 – تونس

26 – النمسا

27 – تشيلي

28 – جمهورية الكونغو الديمقراطية

29 – المغرب

30 – أنغولا

31 – كوريا الجنوبية

32 – الرأس الأخضر