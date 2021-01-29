قال الدكتور المختص في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير، محجوب العوني، الجمعة، إن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لا يعطي مناعة حينية لجسم الإنسان وهو ما يستوجب خلال الفترة الأولى من التلقيح تطبيق تدابير الوقاية الصحية بكل صرامة.

وأكد في تصريح إعلامي على هامش ملتقى انتظم بمدينة العلوم بعنوان “فيروس كورونا: أي جديد؟” أن المناعة ضد فيروس كورونا تكتسب تدريجيا بعد التلقيح وهو ما يتطلب خلال الفترة الأولى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

وأشار إلى أن التقاط العدوى بفيروس كوفيد-19 خلال الفترة الأولى من التلقيح أمر ممكن باعتبار أن جسم الانسان لم يكتسب بعد الأجسام المضادة القادرة على توفير المناعة ضد الفيروس، موضحا أن تلك المناعة تتطلب فترة زمنية قصد إنتاجها.

وأوضح أن اكتساب المناعة بواسطة التلقيح والتفاعل معه يختلف من شخص لآخر بالنظر إلى اختلاف الأرضية الوراثية لكل إنسان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحصول على مناعة مجتمعية ضد الفيروس يتطلب تلقيح 60 بالمائة من المجتمع.

وأفاد العوني أن التلاقيح الحاصلة مؤخرا على تراخيص للترويج في السوق العالمية تقوم بإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا، لكنه أكد أن المنشورات العلمية لم تحسم بعد فيما إذا كانت المناعة التي ستكتسب بعد التلقيح ستدوم فترة طويلة أم لا.