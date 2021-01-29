البورصة في أسبوع: توننداكس ينهي معاملاته على ارتفاع طفيف

أنهت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد بين 25 و29 جانفي 2021 على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي “توننداكس” الى مستوى 83ر6657 نقطة ليقلص بذلك من خسارته السنوية بنسبة 3ر3 بالمائة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واتسمت المعاملات الأسبوعية بحجم تبادل متواضع لتبلغ قيمة 1ر18 مليون دينار (م د)، اي بحجم تداول يومي ناهز 6ر3 م د. علما وانه لم يتم تسجيل اي عمليات تبادل في شكل كتل.

وبخصوص أداء الأسهم، حقق سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية أفضل أداء لهذا الأسبوع ليرتفع سعره بنسبة 6ر22 بالمائة (300ر1 د) وسط حجم تبادل ضعيف ناهز 7 آلاف دينار، محسنا من آداءه السنوي في البورصة بنسبة 3ر41 بالمائة.

وتطورت قيمة سهم شركة الخطوط التونسية بنسبة 6ر18 بالمائة (700ر0 د) ليتحسن اداءه السنوي في السوق بنحو 6ر18 بالمائة.

وتكبد، في المقابل، سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي اكبر الخسائر لهذا الأسبوع لينخفض سعره بنحو 3ر17 بالمائة (910ر0 د) وسط حجم تبادل بلغ 127 ألف دينار.

واستأثر سهم شركة بيع المنتوجات الصحية بأكبر حجم تبادل خلال الاسبوع بلغ 6ر3 م د، اي ما يعادل نسبة 20 بالمائة من اجمالي التبادلات.