علاء الشابي مهدّد بالسجن لمدّة 5 سنوات

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أنّ علاء الشابي مهدد بـ5 سنوات سجنا بتهمة التحيل على رئاسة الجمهورية.

و وفق ذات المصادر، فإنّ رئاسة الجمهورية اِنطلقت في فتح تحقيق جدي حول إدعاء الشابي إصابته بمرض السرطان ليسافر إلى باريس على نفقة الرئاسة، كما تمّ السماح له بالسفر استثنائيا نظرا لأن تونس في ذلك الوقت كانت حدودها مغلقة بسبب الحجر الصحي الشامل.

وتوجّه علاء الشابي رفقة زوجته إلى مصحة تجميل في باريس وقاما معا بتزوير فاتورة الفحص الطبي بمساعدة تونسي، يدعى ز.م لتنطلق الرحلة في التمتع بعلميات تجميل في أفخم مصحات باريس للتجميل بفاتورات مدلسة من مصحة وهمية وغير مدرجة.

وكشف المصدر ذاته أنّ سعر عمليات التجميل في المصحة المذكورة بين 3 آلاف و 8 آلاف يورو، حيث تحصلت رئاسة الجمهورية على فاتورة وهمية تتعلّق بنفقات مصحة خاصة بعلاج مرضى السرطان.