الرابطة 1 – الجولة 11- الفوز الثالث على التوالي للاتحاد المنستيري

حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثالث على التوالي بتغله على ضيفه اتحاد تطاوين 4-0 ،اليوم السبت، في الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل علي العمري (3) وحكيم تقا (58) وادريس المحيرصي (78) والمهاجم الجديد من الكونغو الديمقراطية داغو تشيبامبا (90) اهداف الاتحاد المنستيري.

وكان نادي عاصمة الرباط فاز على كل من اتحاد تطاوين والنادي الافريقي في الجولتين السابقتين.

ورفع الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز الرابع في الموسم رصيده الى 14 نقطة في المركز السابع رفقة نجم المتلوي فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين الذي غاب عنه الفوز منذ الجولة السادسة عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وانتهت مباراة النادي البنزرتي وشبيبة القيروان بالتعادل السلبي (0-0) ليصبح رصيد نادي عاصمة الجلاء 10 نقاط في المركز العاشر رفقة الاولمبي الباجي ورصيد نادي عاصمة الاغالبة (2 ن) في المركز الاخير.

وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد والتي يتصدرها دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.

النتائج والهدافون:

السبىت 30 جانفي

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 4 علي العمري (3) وحكيم تقا (58) واذدريس المحيرصي (78) وداغو تشيبامبا (90)

اتحاد تطاوين 0

في ملعب أحمد البصيري ببنزرت

النادي البنزرتي 0

شبيبة القيروان 0

الأحد 31 جانفي

في ملعب سليمان – س 14

مستقبل سليمان – النادي الصفاقسي هيثم القصعي

في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14

النجم الساحلي – الملعب التونسي مجدي بلحاج علي

في ملعب المتلوي -س 14

نجم المتلوي – مستقبل الرجيش اسامة رزق الله

في ملعب بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – الأولمبي الباجي محمد شعبان

في ملعب حمادي العقربي برادس -س 16

الترجي الرياضي التونسي – النادي الافريقي امير لوصيف

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 22 9 7 1 1 15 6

2- النادي الصفاقسي 17 8 5 2 1 13 4

– النجم الساحلي 17 9 5 2 2 14 8

– اتحاد بن قردان 17 10 4 5 1 8 2

– مستقبل سليمان 17 10 5 2 3 15 14

6 – مستقبل الرجيش 15 10 4 3 3 8 7

الاتحاد المنستيري 14 10 4 2 4 14 10 7-

– نجم المتلوي 14 10 4 2 4 6 7

9 – الملعب التونسي 13 9 3 4 2 11 8

10- الاولمبي الباجي 10 9 2 4 3 9 12

– النادي البنزرتي 10 11 2 4 5 8 12

12- اتحاد تطاوين 8 11 1 5 5 3 11

13- النادي الافريقي 7 10 1 4 5 9 17

14- شبيبة القيروان 2 10 0 2 8 5 20