سليانة: تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة أمس الجمعة حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2558 إصابة مؤكدة، وفق ما صرح به مساء اليوم السبت كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير لـ”وات”.

و أضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 128 حالة، في المقابل بلغ عدد حالات الاصابة في صفوف مهنيي الصحة 235 حالة.

وقال الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 14 حالة من بينها 3 بالانعاش و9 حالات بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات بلغ 111 حالة منذ بداية الجائحة.