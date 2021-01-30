وزارة الصحة: 81 وفاة و1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 29 جانفي الحالي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 29 جانفي الحالي، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 81 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6680 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1438إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 6040 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 156 ألفا و160 شخصا بعد تعافي 1705 مصابا، وذلك من بين 207 آلاف و468 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2121 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 414 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 149 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.