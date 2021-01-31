أهالي مدينة نبّر يطالبون بمركز رعاية صحيّة أساسيّة(فيديو) #خبر_عاجل

نفّذ أهالي مدينة نبر التابعة لولاية الكاف اليوم الأحد 31 جانفي 2021 وقفة احتجاجيّة للمطالبة بمركز رعاية صحيّة أساسيّة بنبر المركزيّة بعد أن تمّ اغلاقه و نقل الطاقم الطبي والمعدات الطبيّة الى منطقة نبر الجديدة.

واعتبر أهالي نبر أن المقر الجديد يبعد حوالي كيلومترين عن نبر المركزيّة وهو ما سيسبّب اشكاليات في التنقّل خاصة لضعفاء الحال غير القادرين على توفير وسيلة نقل.

وشدد السيد شكري الدشراوي أن هذه الوقفة هي لفت نظر الى السلط المعنيّة وستليها وقفات احتجاجيّة أخرى بتمثيليّة أكبر في حال لم يتمّ التفاعل مع مطالبهم.