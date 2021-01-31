منوبة/كورونا: تسجيل حالتي وفاة و43 اصابة جديدة

سجّلت ولاية منوبة، يوم أمس السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا وذلك في منطقتي المرناقية وطبربة، كما تم تسجيل 43 إصابة بالفيروس، و122 حالة شفاء، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، في تصريح لوات.

وبيّنت قدور أنّ عدد الحالات النشيطة وصل إلى 683 حالة، منهم 674 يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، و9 قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (282 )، وطبربة (119) والمرناقية ( 98 ) ووادي الليل (58 )ودوار هيشر (52 ) والجديدة (35 ) ،وبرج العامري (29 ) ، والبطان (10 ).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 5844 اصابة بفيروس كورونا ، وارتفعت حالات الشفاء الى 4904 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 257 وفاة