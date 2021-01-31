وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الأردني

تناولت مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الاحد، من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد تطويرها وتعزيزها.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، دعم بلاده لتونس في هذه الظروف الدقيقة.

وتمت الإشادة في هذا الصدد بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين وبالحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي.

كما تناولت المحادثة، التطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ضوء الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بالقاهرة يوم 8 فيفري 2021 .

وأكد الجانبان ضرورة أحكام التنسيق والتشاور لإعادة العمل العربي المشترك الى نسقه المعهود، واستنباط آليات عمل عملية أكثر نجاعة وفاعلية في إطار من التوافق والانسجام، بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإعادة الزخم إليها في المحافل العربية والإقليمية والدولية .

و ذكر الجرندي في هذا الإطار بالجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي بتاريخ 26 جانفي 2021، برئاسة تونس والتي كانت مخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية ودور تونس، في استحثاث الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة لها وإرجاع الحق الفلسطيني، استنادا للمرجعيات الدولية و مبادرة السلام العربية.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا الخصوص.