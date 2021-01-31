الرابطة 2 – نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

المجموعة الثالثة

نادي منزل بوزلفة – القلعة الرياضية 0-0

مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس 2-1

امل جربة – سكك الحديد الصفاقسي 1-0

الترتيب

1- امل جربة 3 1

– مستقبل قابس 3 1

3- نادي منزل بوزلفة 1 1

– القلعة الرياضية 1 1

5- سبورتينغ بن عروس 0 1

سكك الحديد الصفاقسي 0 1

المجموعة الرابعة

النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي 2-1

مستقبل المحمدية – امل حمام سوسة 2-2

اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين 2-0

الترتيب

1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1

– النجم الرادسي 3 1

3- مستقبل المحمدية 1 1

– امل حمام سوسة 1 1

5- الترجي الجرجيسي 0 1

– مستقبل القصرين 0 1

السبت 30 جانفي

المجموعة الاولى

نادي حمام الانف – مستقبل السبيخة 2-1

جندوبة الرياضية – النادي القربي 1-1

جمعية جربة – اولمبيك مدنين 0-1

الترتيب

1- نادي حمام الانف 3 1

– اولمبيك مدنين 3 1

3- جندوبة الرياضية 1 1

– النادي القربي 1 1

5- مستقبل السبيخة 0 1

– جمعية جربة 0 1

المجموعة الثانية

مستقبل وادي الليل – كوكب منزل نور 4-0

الملعب القابسي – الملعب الصفاقسي 1-0

قوافل قفصة – هلال مساكن 2-1

الترتيب

1- مستقبل وادي الليل 3 1

– قوافل قفصة 3 1

– الملعب القابسي 3 1

4- هلال مساكن 0 1

– الملعب الصفاقسي 0 1

– كوكب منزل نور 0 1