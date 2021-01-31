الرابطة 2 – نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
المجموعة الثالثة
نادي منزل بوزلفة – القلعة الرياضية 0-0
مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس 2-1
امل جربة – سكك الحديد الصفاقسي 1-0
الترتيب
1- امل جربة 3 1
– مستقبل قابس 3 1
3- نادي منزل بوزلفة 1 1
– القلعة الرياضية 1 1
5- سبورتينغ بن عروس 0 1
سكك الحديد الصفاقسي 0 1
المجموعة الرابعة
النجم الرادسي – الترجي الجرجيسي 2-1
مستقبل المحمدية – امل حمام سوسة 2-2
اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين 2-0
الترتيب
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
– النجم الرادسي 3 1
3- مستقبل المحمدية 1 1
– امل حمام سوسة 1 1
5- الترجي الجرجيسي 0 1
– مستقبل القصرين 0 1
السبت 30 جانفي
المجموعة الاولى
نادي حمام الانف – مستقبل السبيخة 2-1
جندوبة الرياضية – النادي القربي 1-1
جمعية جربة – اولمبيك مدنين 0-1
الترتيب
1- نادي حمام الانف 3 1
– اولمبيك مدنين 3 1
3- جندوبة الرياضية 1 1
– النادي القربي 1 1
5- مستقبل السبيخة 0 1
– جمعية جربة 0 1
المجموعة الثانية
مستقبل وادي الليل – كوكب منزل نور 4-0
الملعب القابسي – الملعب الصفاقسي 1-0
قوافل قفصة – هلال مساكن 2-1
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 3 1
– قوافل قفصة 3 1
– الملعب القابسي 3 1
4- هلال مساكن 0 1
– الملعب الصفاقسي 0 1
– كوكب منزل نور 0 1