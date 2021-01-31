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الكاف: تسجيل حالتي وفاة جديدتين

2021/01/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد حالتي وفاة جديدتين و21 إصابة بفيروس الكورونا من جملة 61 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 29 جانفي الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 152 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4732 حالة وذلك وفق آخر تحيين قامت به اليوم الإدارة الجهوية للوضع الوبائي بالجهة منذ ظهورها في شهر مارس الماضي.
وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بلادارة الجهؤية للصحة عبد الباقي الجمني لمراسل “وات” بالجهة أن عدد حالات التعافي من المرض ارتفع بدوره إلى 4573 شخصا وذلك بنسبة تعاف تقدر ب 96 فاصل 6 بالمائة مشيرا الى انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 18 شخصا منهم سبعة أشخاص في قسم الانعاش .
كما يخضع 159 شخصا إلى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة في الجهة خلال العشرة الايام الاخيرة.

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