الرابطة 1 – الجولة 11- النتائج الكاملة والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الأحد 31 جانفي

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي 1 انيس البدري (75)

النادي الافريقي 0

في ملعب سليمان

مستقبل سليمان 1 الفاس بافور (37)

النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (60)

في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة

النجم الساحلي 1 سليمان كوليبالي (90 ز5)

الملعب التونسي 0

في ملعب المتلوي

نجم المتلوي 0

مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (2) ونضال بن سالم (69) وايمن صيود (90ز1)

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 1 لؤي بن حسين (65)

الأولمبي الباجي 0

السبىت 30 جانفي

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري 4 علي العمري (3) وحكيم تقا (58) واذدريس المحيرصي (78) وداغو تشيبامبا (90)

اتحاد تطاوين 0

في ملعب أحمد البصيري ببنزرت

النادي البنزرتي 0

شبيبة القيروان 0

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 25 10 8 1 1 16 6

2- النجم الساحلي 20 10 6 2 2 15 8

– اتحاد بن قردان 20 11 5 5 1 9 2

4-النادي الصفاقسي 18 9 5 3 1 14 5

– مستقبل الرجيش 18 11 5 3 3 11 7

-مستقبل سليمان 18 11 5 3 3 16 15

الاتحاد المنستيري 14 10 4 2 4 14 10 7-

– نجم المتلوي 14 11 4 2 5 6 10

9 – الملعب التونسي 13 10 3 4 3 11 9

10- الاولمبي الباجي 10 10 2 4 4 9 13

– النادي البنزرتي 10 11 2 4 5 8 12

12- اتحاد تطاوين 8 11 1 5 5 3 11

13- النادي الافريقي 7 11 1 4 6 9 18

14- شبيبة القيروان 2 10 0 2 8 5 20