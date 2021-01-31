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الرابطة 1 – الجولة 11- النتائج الكاملة والهدافون

2021/01/31 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

الأحد 31 جانفي
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي 1 انيس البدري (75)
النادي الافريقي 0
في ملعب سليمان
مستقبل سليمان 1 الفاس بافور (37)
النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (60)
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة
النجم الساحلي 1 سليمان كوليبالي (90 ز5)
الملعب التونسي 0
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي 0
مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (2) ونضال بن سالم (69) وايمن صيود (90ز1)
في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 1 لؤي بن حسين (65)
الأولمبي الباجي 0

السبىت 30 جانفي
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 4 علي العمري (3) وحكيم تقا (58) واذدريس المحيرصي (78) وداغو تشيبامبا (90)
اتحاد تطاوين 0
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي 0
شبيبة القيروان 0
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 25 10 8 1 1 16 6
2- النجم الساحلي 20 10 6 2 2 15 8
– اتحاد بن قردان 20 11 5 5 1 9 2
4-النادي الصفاقسي 18 9 5 3 1 14 5
– مستقبل الرجيش 18 11 5 3 3 11 7
-مستقبل سليمان 18 11 5 3 3 16 15
الاتحاد المنستيري 14 10 4 2 4 14 10 7-
– نجم المتلوي 14 11 4 2 5 6 10
9 – الملعب التونسي 13 10 3 4 3 11 9
10- الاولمبي الباجي 10 10 2 4 4 9 13
– النادي البنزرتي 10 11 2 4 5 8 12
12- اتحاد تطاوين 8 11 1 5 5 3 11
13- النادي الافريقي 7 11 1 4 6 9 18
14- شبيبة القيروان 2 10 0 2 8 5 20

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