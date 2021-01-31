74 وفاة و1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 30 جانفي الحالي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 30 جانفي 2021 ، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 74 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6754 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1417إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 6455 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 157 ألفا و446 شخصا بعد تعافي 1286 مصابا، وذلك من بين 208 آلاف و885 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب2118 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 422 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 148 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.