المنستير: تسجيل 6 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الأخيرين

أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) بتسجيل الإدارة الجهوية للصحة خلال اليومين المنصرمين، 06 وفيات جديدة، و136 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد ليصبح العدد الجملي 300 حالة وفاة و13 ألفا و27 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 29 إصابة بالمنستير، و19 إصابة بالمكنين، و14 إصابات بطبلبة، و12 إصابات بقصر هلال، و11 إصابة بالساحلين، و9 إصابات بقصيبة المديوني، و9 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات بجمال، و8 إصابات بالوردانين، و4 إصابات ببنبلة، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بزرمدين، و7 إصابات غير محدد مكانها.

وبيّن الببة أنّ الجهة شهدت كذلك تعافي 425 حالة جديدة من الفيروس، ليرتفع مجموع حالات التعافي منذ مارس وإلى غاية يوم امس 9475 حالة شفاء، واستكمال 59 ألفا و876 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.

ويواصل مجموع 9 آلاف و756 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، وتوجد 3252 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 77 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، حيث تبلغت نسبة الاشغال لأسرة “الكوفيد” به 83 فاصل 7 في المائة .

يشار الى ان مجموع اختبارات تقصي فيروس “كورونا” المستجد بلغ خلال الفترة من مارس المنقضى الى 31 من الشهر الفارط 49 ألفا و471 اختبارا منها 446 اختبارا جديدا.