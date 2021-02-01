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اصابة عضو بالكونغرس بكورونا بعد أيام من التلقيح ضدّه

2021/02/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أصيب ستيفن لينتش، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس بفيروس كورونا، رغم تلقيه جرعتين من اللقاح، بحسب المتحدثة باسمه.

ونقلت شبكة “سي إن إن”، السبت، عن مولي روز تاربي، المتحدثة باسم لينتش، قولها في بيان: “تبين، ظهر الجمعة، إصابة النائب الأمريكي ستيفن لينتش، بكورونا، وذلك بعد تعرض موظف في مكتب عضو الكونغرس للإصابة أيضا بالفيروس، في وقت سابق الأسبوع الماضي”.

وأوضح البيان أن لينتش أعلن نيته الدخول في الحجر الصحي رغم عدم ظهور أعراض المرض عليه.

يشار أن عضو الكونغرس لينتش، سبق أن تلقى جرعة ثانية من لقاح فايزر ضد كورونا، وكانت نتيجة الاختبار الذي أجراه قبل حضور مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، سلبية، بحسب “سي إن إن”.​​​​​​​

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