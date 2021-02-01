عاجل-بعد اهانة عدد من المحتجين للأمنيين: المشيشي يتدخل ويحسمها..

على اثر الضجة التي اثارتها صور للمسيرة الاحتجاجية التي انتظمت السبت الماضي والتي تظهر اعتداء عدد من المحتجين على الامنيين ومحاولة اهانتهم أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الإثنين أنّ الطرق الاحتجاجية السلمية مشروعة لكن من غير المقبول خروج هذه ”الطرق” عن الإطار السلمي لتصبح ”مهينة للأمنيين”، وفق تقديره.

واكد المشيشي في تصريح لاذاعة موزاييك أن ”الأمنيين يستحقون التشجيع على تعاملهم بمهنية مع هذه الاحتجاجات، مضيفا أن المسؤول عن الايقافات والافراجات هو القضاء والمؤسسة الأمنية تقدم موقوفين تقدر أنهم قاموا باخلالات معينة”، حسب قوله.

وعبر عن أسفه لإيقاف شباب وقصر تحمّسوا ربما في التعبير مما أدى بهم لارتكاب مخالفات، معبرا عن أمله في أن ينصفهم القضاء.