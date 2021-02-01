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الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

2021/02/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة


في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:
في باجة – س 14
الاولمبي الباجي – النادي الافريقي يسري بوعلي
في المنستير – س 14
الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي محمد الفني
في باردو – س 14
الملعب التونسي – اتحاد تطاوين عامر شوشان
في المنزه – س 15
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي نصر الله الجوادي
في القيروان – س 13
شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي كريم الخميري
في حمام سوسة – س 14
النجم الساحلي – اتحاد بن قردان اسامة بن اسحاق
في المهدية – س 14
مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان وسيم بن صالح
تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.

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