الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة



في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:

في باجة – س 14

الاولمبي الباجي – النادي الافريقي يسري بوعلي

في المنستير – س 14

الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي محمد الفني

في باردو – س 14

الملعب التونسي – اتحاد تطاوين عامر شوشان

في المنزه – س 15

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي نصر الله الجوادي

في القيروان – س 13

شبيبة القيروان – النادي الصفاقسي كريم الخميري

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – اتحاد بن قردان اسامة بن اسحاق

في المهدية – س 14

مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان وسيم بن صالح

تقام كل المقابلات دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.