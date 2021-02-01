صفاقس: القبض على شابين من أجل قتل “عمهما”

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، بإلقاء القبض على شابين والاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث، وذلك بعد فتحها بحثا تحقيقيا من أجل ارتكابهما جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ أصدره عشية اليوم الاثنين.

وأوضح ذات البلاغ، أن الأبحاث الأولية المجراة من قبل فرقة الأابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، كشفت أن الجاني البالغ من العمر 20 سنة، بينما كان أمس الأحد بإحدى الضواحي الشمالية بصفاقس رفقة مجموعة من أصدقائه من ضمنهم شقيقه بصدد شرب الخمر، حلت على الفور دورية تابعة للحرس الوطني إثر إعلامها بحدوث هرج وتشويش بالمكان، غير أن الجاني ومن معه فروا، فاعتقد الجاني أن من تولى الإبلاغ عنهم هو المجني عليه، والذي بينت الابحاث ذاتها أنه عمه البالغ من العمر 29 سنة، فتوجه الجاني رفقة شقيقه البالغ من العمر حولي 18 سنة إلى منزل عمه ومعه سلاح أبيض تمثل في سكين، وبعد أن قام شقيقه بالقاء حجارة على باب المنزل وبمجرد خروج المجني عليه، أصابه بطعنة على مستوى الفخذ الأيمن مما تولد عنها نزيف حاد أدى إلى وفاته قبل تلقيه الإسعافات الطبية.

يذكر أنه تبعا لذلك، تم إيداع جثة الهالك على ذمة الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها.