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توننداكس يقفل معاملات الاثنين متراجعا ب0.34 بالمائة

2021/02/01 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الاثنين، في المنطقة الحمراء، اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.34 بالمائة في حدود النقطة 6635.20 وسط حجم تداول ب3.9 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم تصدر سهم آر ليكيد قائمة الارتفاعات ب5.9 بالمائة (110.7 دينار) يليه سهم السكنى بنسبة 5.42 بالمائة (2.920دينار) وسط حجم تداول ضعيف بألفي دينار.

في المقابل خسر سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة نسبة 4.3 بالمائة (1.560 دينار) متراجعا بنسبة أدائه منذ بداية السنة ب43.7 بالمائة.
ومن جهته اقفل سهم مونوبري على تراجع بنسبة 3 بالمائة (5.820 دينار) وبحجم تداول بلغ 31 الف دينار. علما ان المختص في توزيع المواد الغذائية عرف صلابة على مستوى نشاطه في هذا الظرف الصحي ليسجل رقم معاملاته انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة الى 649.1 مليون دينار .

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