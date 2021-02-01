القبض على 1252 شخصا وإحباط 85 عملية تهريب خلال الأسبوع المنقضي

ألقت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 24 إلى 30 جانفي المنقضي، القبض على 1252 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عام، كما أحبطت تلك القوات خلال الفترة ذاتها 85 عمليّة تهريب، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بـ 2 مليون و536 ألف دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الإثنين، بأنه تم خلال الأسبوع المنقضي حجز 7 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ممسوكة دون رخصة بالإضافة إلى حجز 66 وسيلة مفتّشا عنها.

وأضافت أنه تم حجز 34.0595 كلغ و610 قطعة من مخدر القنب الهندي “الزطلة” قدرت قيمتها المالية الجملية بحوالي 384 ألف دينار.

كما أكدت إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البريّة خلسة، والقبض على 14 مجتازا، مثلما ألقت القبض على 4 اشخاص إثر احباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة.