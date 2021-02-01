48 حالة وفاة و 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 48 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 6802 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 5193 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 162 ألفا و223 شخصا بعد تعافي 4777 مصابا، وذلك من بين 210 الف و45 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ2090 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 418 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 138 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.