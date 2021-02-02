هام: هذه حصيلة الاصابات بكورونا في صفوف الأطفال والرضّع

كشف الدكتور محمد الدوعاجي رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أن فيروس كورونا لا يتسبب عادة في وفاة الرضع والأطفال إلا في حالة كانوا يحملون أمراض صدرية أو تشوّهات في القلب أو يعانون من أحد الأمراض المزمنة.

وتابع الدوعاجي أنه منذ شهر مارس تم التنبيه إلى إمكانيّة إصابة الأطفال بكورونا لكن الأعراض تكون أخفّ، شريطة أن لا يكونوا مصابين بأمراض صدرية لأن ذلك يسهل انتقال الفيروس إلى الرئتين وهنا تحدث مضاعفات قد تنتهي بالوفاة.

وأعلن رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال أنه يقع أسبوعيا تسجيل بين 30 و40 إصابة بكورونا في صفوف الرضّع الأقل من سنتين، موضحا أنّه أشرف على حالة رضيع يبلغ من العمر 4 أيام أصيب بالفيروس لكنه شفي وغادر المستشفى.

كما بيّن أنه تم تسجيل أكثر من 600 إصابة في صفوف الأطفال أقل من سنتين و6000 إصابة لدى الأطفال أقل من 15 سنة إلى جانب تسجيل 8 وفيات.

ودعا الدكتور محمد الدوعاجي العائلات إلى عدم الاستهانة بصحة أبنائهم وحمايتهم من العدوى، مفندا فكرة أنّ كورونا لا تصيب الأطفال.