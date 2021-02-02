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سوسة: تسجيل 5 حالات وفاة و56 إصابة جديدة و1277 حالة تعافي بفيروس “كورونا”

2021/02/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 56 إصابة جديدة، في حين تم رصد 1277 حالة تعافي جديدة اظهرتها 311 عينة تحليل اول امس الاحد، وذلك وفق التحيين الأخير الذي ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة

وارتفع، وفق ذات التحيين إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 484 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 14365 إصابة، منها 11445 حالة تعافي

ويقيم بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 165 مصابا بالفيروس من بينهم 45 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 21 مريضا من ولايات أخرى

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