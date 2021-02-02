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الاطاحة بعجوز في صفاقس تبيع أقراص الباركيزول..وهذه التفاصيل..

2021/02/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات دقيقة وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية مساء أمس الاثنين 1 فيفري 2021 منزلا بالجهة حولته صاحبته العجوز التي تبلغ من العمر 74 سنة ”ضريرة” إلى نقطة لبيع الاقراص المخدرة من نوع “الباركيزول” والخمور.

وحجز لديها على 18 قرصا مخدرا الى جانب حجز مبلغ مالي وخمور، وباجراء الأبحاث معها أفادت أن ابنتها (من أصحاب السوابق العدلية) هي التي سلمتها الأقراص لتتولى بيعها.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بابقاء العجوز على ذمة القضية في حالة سراح ودراج ابنتها بالتفتيش وفق مراسل موزاييك بالجهة.

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