قابس: تسجيل حالتي وفاة و86 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” ليصل العدد الجملي لحالات الوفاة في الولاية 237 حالة.

وبين جبران انه تم اجراء 367 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 86 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها وتتوزع الاصابات الى 23 اصابة بالحامة، و18 اصابة بمارث، و16 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بوذرف، و07 اصابات بقابس الغربية، و06 اصابات بقابس المدينة، و03 اصابات بغنوش، واصابتين (02) بالمطوية، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 8187 اصابة وأن 7120 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى وجود 1065 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 249 حالة بالحامة، و220 حالة بقابس الجنوبية، و168 حالة بمارث، و154 حالة بقابس المدينة.