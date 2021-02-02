البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتجاري بنك يدعمان التمويل الصغير في تونس

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، عن منحه التجاري بنك ضمانا لتقاسم المخاطر يصل إلى 50 بالمائة من قيمة القرض الممنوح لمؤسسة “اندا تمويل”، المؤسسة الأولى في التمويل الصغير في البلاد.

وقدّم التجاري بنك قرضا بقيمة 20 مليون دينار تونسي الى مؤسسة “اندا تمويل”، في إطار برنامج تقاسم المخاطر، حتى تتمكن هذه المؤسسة من تمويل مشاريع المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، التي تحتاج دعما ماليا لتغطية نقص السيولة لديها بسبب تداعيات فيروس كوفيد – 19

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وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بلاغه، تأثير أزمة كوفيد – 19 على مختلف المؤسسات التونسية، وخاصة تلك التي تتأتى عائداتها من القطاعات المتضررة بشدّة من هذه الجائحة على غرار السياحة والخدمات والنقل.

وأبرز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم المؤسسات التونسية الصغرى يعدّ أولوية تندرج ضمن برامجه لدعم الاقتصاد في تونس. وأضاف، في السياق ذاته، أنّ ” استثمارات البنك تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية لتونس من خلال فتح الأسواق وتدعيم الحوكمة والإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والقاطنين في المناطق النائية اضافة الى تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود ودعم انتقال تونس نحو الاقتصاد الأخضر”.

يذكر أن استثمارات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تونس قد بلغت، منذ انطلاق نشاطه سنة 2012، حوالي 2ر1 مليار أورو وشملت انجاز 52 مشروعا وتوفير المساعدات الفنية لنحو 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة في اطار برنامج يموله الاتحاد الأوروبي.