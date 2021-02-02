تطاوين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة واحدة و9 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بمعتمدية بني مهيرة، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 132 حالة، 53 منها في تطاوين الشمالية، و30 في غمراسن، و27 في تطاوين الجنوبية، و8 في بني مهيرة، و5 في البئر الاحمر، و4 في الصمار و3 حالات في ذهيبة، وحالتي وفاة في رمادة.

كما سجلت الادارة الجهوية للصح،ة وفق ما جاء في تحيينها اليومي للوضع الوبائي في الجهة، 9 اصابات جديدة بالفيروس التاجي تتوزع الى 6 في تطاوين الشمالية، واصابة واحدة في تطاوين الجنوبية، واصابتين في بني مهيرة، وبذلك يصبح العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس الماضي 2268 اصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا 193 من المصابين للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، ويخضع 5 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.