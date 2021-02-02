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اكتشاف سلالة فيروس كورونا جديدة في الفيتنام تشبه السلالة البريطانية

2021/02/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت قناة تلفزيونية رسمية في فيتنام، بأن الأطباء عثروا أثناء إجراء اختبارات على سلالة جديدة لفيروس كورونا تشبه سلالة الفيروس البريطانية.

وأضافت القناة وفق ما نقلته عنها روسيا اليوم أن “سلالة الفيروس من طراز “B 1.1.7″ التي تم العثور عليها لأول مرة في بريطانيا، تم العثور عليها حاليا أثناء عملية اختبار جماعي تجرى بسبب تفش جديد للمرض في منطقتي هايزيونغ وكوانغنين”.

وتم في فيتنام منذ عدة أيام العثور على السلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا، لكنه تم الكشف عنها فقط لدى الواصلين من الخارج.

ودعت وزارة الصحة الفيتنامية سكان البلاد، أمس الاثنين إلى مساعدة أكثر حيوية في مكافحة انتشار كورونا. وأفادت بأن نحو 20% من المصابين بكورونا في البلاد يتخلون عن تنفيذ مطالب وتوصيات الأطباء، فيما لا يذهب المئات ممن كانوا على اتصال مباشر مع المرضى إلى الأطباء للتأكد من عدم إصابتهم.

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