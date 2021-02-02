اتحاد الفلاحين يرفض توريد المنتوجات الفلاحية ويدعو إلى الإسراع بالنظر في هذا الملف

عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، “عن رفضه دخول كميات من الخضر الموردة الى البلاد مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الخيار السهل والمكلف، يضرب منظومات الإنتاج المحلي، ويدمر الفلاح التونسي، ويهدد أمننا وسيادتنا الغذائية”

وأفاد الاتحاد في بلاغ له، أن فوجئ يوم السبت 30 جانفي 2021، بدخول شاحنات ليبية محملة بأطنان من منتوجات الفلفل والبصل والطماطم متأتية من مصر داعيا إلى الإسراع بالنظر في ملف توريد المنتوجات الفلاحية.

وجدد موقفه ” المبدئي الرافض للتوريد” مؤكدا أن رئيس المنظمة الفلاحية كان قد اتصل بوزير التجارة للاستفسار عن هذا الإجراء الأحادي، وتقرر عقد جلسة عمل مشتركة يوم الجمعة 5 فيفري الجاري لمزيد تعميق وتوضيح الرؤى في ملف توريد المنتوجات الفلاحية، وفق نص البلاغ.

يذكر ان وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، قد اكد ،امس الاثنين، خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لتوجيه اسئلة شفاهية لاعضاء الحكومة، انه ليس هناك نية للجوء الى توريد المنتجات الفلاحية سنة 2021على غرار ما حصل سنة 2020.

وقال بوسعيد، “انه في حال تسجيل نقص في اي مادة، فالحل سيكون اما الاعتماد على التعديل الذاتي عبر العرض والطلب والذي يتسم بخطر المضاربة ، اواللجوء الى التوريد من طرف الدولة او الخواص اذا اقتضى الامر ذلك، مشددا على ان القاعدة، بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، تتمثل في الاعتماد على المنتوجات المحلية”.