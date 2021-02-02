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باجة: حالتا وفاة ب”كورونا ” و42 إصابة جديدة

2021/02/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت أمس الاثنين بالمستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب، حالتا وفاة جديدتين لامرأة عمرها 75 سنة، ورجل عمره 83 سنة، جراء إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة إلى حد يوم أمس، إلى 122 شخصا.

وسجلت أمس أيضا 42 اصابة جديدة ب”كورونا” بالجهة، ليصل عدد الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية الجائحة، إلى 4111 حالة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على مناطق باجة (19 حالة) وتبرسق (8 حالات) ومجاز الباب (3 حالات) وتستور(3 حالات) ونفزة (3 حالات) وعمدون (3 حالات) وقبلاط (3 حالات).

من ناحية أخرى، سجل تعافي 3603 أشخاص من الفيروس بنسبة بلغت 87,64 بالمائة من جملة المصابين، حسب إحصائيات تحصلت عليها “وات” من الإدارة الجهوية للصحة بباجة.

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