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نابل: تسجيل 14 وفاة من 30 جانفي إلى اليوم 2 فيفري و116 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية نابل منذ يوم 30 حانفي إلى اليوم الثلاثاء، 14 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، من بينها 8 وفيات اليوم 2 فيفري لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 و91 عاما، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة على موقعها على الانترنات.

وتتوزع هذه الوفيات حسب المعتمديات، إلى حالتين بالحمامات وحالة واحدة بمعتمديات منزل تميم وبني خيار وقربة وحمام الاغزاز وقليبية وسليمان، إضافة إلى 4 وفيات أمس الاثنين 1 فيفري، وحالة وفاة يوم 31 جانفي، وأخرى يوم 30 جانفي.

وارتفع بذلك، عدد الوفيات المسجلة بولاية نابل منذ بداية الجائحة، والمبلغ عنها، إلى 418 وفاة.

وكشفت الإدارة الجهوية للصحة، من ناحية أخرى، أنها سجلت اليوم الثلاثاء 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مجموع 390 تحليلا أنجزت يومي الأحد والاثنين 31 جانفي و1 فيفري.

وارتفع بذلك عدد الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 14689 إصابة، من بينها 12168 حالة تجاوزت مرحلة العدوى، حسب البروتكول الصحي المعتمد.

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