بن عروس-كوفيد19: تسجيل 3 حالات وفاة و 66 إصابة جديدة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية بن عروس منذ بداية الجائحة ، إلى 8726 إصابة بعد تسجيل 66 إصابة جديدة خلال الـ24ساعة الماضية بعد إجراء 187 اختبار فحص.

ووفق ما كشفت عنه اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء، فقد تم كذلك خلال الـ24 ساعة المنقضية الإبلاغ عن 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء منذ بداية انتشاره إلى 334 حالة وفاة.

في المقابل سجلت اللجنة شفاء 194 حالة من بين المصابين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المتعافية منذ بداية تفشي الفيروس 8726 حالة.