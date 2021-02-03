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هشام المشيشي يعزّي عائلات شهداء جبل المغيلة.. وهذا ما تعهّد به

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المشيشي يعزي عائلات العسكريين الأربعة الذين قضوا في انفجار لغم.. ويؤكد أن الجهود متواصلة في محاربة الارهاب

2021/02/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تقدم رئيس الحكومة هشام المشيشي، بتعازيه لعائلات الشهداء الأربعة من الجيش الوطني، الذين قضوا صباح اليوم الاربعاء، في انفجار لغم أثناء مرور عربتهم بجبل مغيلة بولاية سيدي بوزيد، راجيا من الله ان يتغمدهم بواسع رحمته.

وشدّد المشيشي، في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ” علىأن هذه العملية لن تثنينا عن مواصلة الجهود من أجل محاربة الإرهاب ودحره”، مؤكدا “أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة الشعب، بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات”.

كما أذن رئيس الحكومة بتوفير العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلة الشهداء الاربعة.

يذكر أن جبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، شهد صباح اليوم، انفجار لغم اثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد القيام بمهمة بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة، وفق ما افادت به مصادر امنية مراسل (وات) بالجهة، مضيفة أن اللغم الذي انفجر تقليدي الصنع.

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