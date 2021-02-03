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هشام المشيشي يعزّي عائلات شهداء جبل المغيلة.. وهذا ما تعهّد به

2021/02/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 3 فيفري 2021 ان هشام المشيشي اذن اثر استشهاد أربعة عسكريين في انفجار لغم أثناء مرور عربتهم بجبل مغيلة صباح اليوم بتوفير كافة العناية والرّعاية اللازمتين لأفراد عائلاتهم متقدما لها بالتعازي وراجيا من الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يتقبّلهم برياض جنانه.

واكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان المشيشي شدد على أن هذه العملية لن تثني حكومته على مواصلة جهودها من أجل محاربة الإرهاب ودحره.

واضافت ان المشيشي اكد ان العملية تأتي لتذكّر بأنّ بوصلة الحكومة يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به وتحقيق مصلحة الشعب بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات.

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