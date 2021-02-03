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رئاسة البرلمان تدين العملية الإرهابية التي استهدفت اربعة جنود بجبال المغيلة

2021/02/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب العملية الارهابية الغادرة التي راح ضحيتها أربعة شهداء من الجيش الوطني بجبال مغيلة صباح اليوم الأربعاء ، وصفة إياها بالعملية الجبانة واليائسة التي تستهدف المؤسستين العسكرية والامنية ومن ورائهما وحدة الشعب التونسي واستقرار البلاد.

وتقدمت رئاسة البرلمان في بيان نشر على صفحة المجلس ، بتعازيها الى عائلات الشهداء، داعية الشعب التونسي وكل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية والوقوف الى جانبيهما لإحباط المؤامرات التي تستهدف الأمن القومي و وحدة الوطن.

وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أعلنت في بلاغ لها، عن استشهاد 4 عسكريين، صباح اليوم الأربعاء، “على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية، لملاحقة عناصر إرهابية

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