رئاسة البرلمان تدين العملية الإرهابية التي استهدفت اربعة جنود بجبال المغيلة

أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب العملية الارهابية الغادرة التي راح ضحيتها أربعة شهداء من الجيش الوطني بجبال مغيلة صباح اليوم الأربعاء ، وصفة إياها بالعملية الجبانة واليائسة التي تستهدف المؤسستين العسكرية والامنية ومن ورائهما وحدة الشعب التونسي واستقرار البلاد.

وتقدمت رئاسة البرلمان في بيان نشر على صفحة المجلس ، بتعازيها الى عائلات الشهداء، داعية الشعب التونسي وكل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية والوقوف الى جانبيهما لإحباط المؤامرات التي تستهدف الأمن القومي و وحدة الوطن.

وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أعلنت في بلاغ لها، عن استشهاد 4 عسكريين، صباح اليوم الأربعاء، “على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية، لملاحقة عناصر إرهابية