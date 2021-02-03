صفاقس-كوفيد-19: تسجيل 8 حالات وفاة و61 اصابة جديدة مقابل رصد 163 حالة شفاء

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 8 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد و61 اصابة جديدة مقابل، رصد 163 شخصا من الفيروس، ليرتفع بناء على ذلك العدد اجملي للاصابات المسجلة والحاملة للفيروس بالجهة منذ بداية الوباء الى 20147 حالة من ضمنها 17897 حالة شفاء و524 حالة وفاة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي بجهة صفاقس الصادر اليوم الاربعاء عن الادارة الجهوية للصحة.

وتفيد المعطيات الواردة في ذات البلاغ، أن الاصابات الجديدة الحاملة للفيروس بالجهة تم اكتشافها من ضمن 337 تحليلا مخبريا أجري امس الثلاثاء بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد ن المخابر الخاصة.

هذا ويقيم حاليا باقسام العناية المركزة 26 مريضا، و110 مرضى بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، في حين يقيم 78 آخرون بالمصحات الخاصة.