سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 47 حالة شفاء، حسب ما أكده محمد زاهر الأحمدي، المدير الجهوي للصحة، في تصريح ل”وات”.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 158 حالة، ومجمل عدد للإصابات إلى 4580 حالة، منها 3634 حالة شفاء.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى عدد من الإصابات ب1860 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب577 حالة، ثم الرقاب ب487 حالة، ثم جلمة ب259 حالة، فالسبالة ب254 حالة، ثم بئر الحفي ب206 حالة، فالمكناسي ب205 حالات، والمزونة ب175 حالة وأولاد حفوز ب175 حالة، ثم السوق الجديد ب149 حالة، فبن عون ب140 حالة، ثم منزل بوزيان ب66 حالة، وأخيرا السعيدة ب27 حالة.

كما تم اليوم الاربعاء رفع 101 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها لتقصي فيروس كورونا منذ بداية ظهوره، 17487 تحليلا.