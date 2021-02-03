نابل: تسجيل 5 وفيات و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية نابل اليوم الاربعاء، 4 وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 59 و89 سنة من معتمديات قربة (2) وبني خيار وقليبية، إضافة إلى تسجيل وفاة مسنة عمرها 86 سنة من معتمدية الهوارية، أمس الثلاثاء، وأبلغ عنها الاربعاء، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة على موقعها على الانترنات.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة في تقريرها اليوم إلى أن عدد الوفيات ارتفع بالجهة إلى 423 وفاة منذ بداية الجائحة.

يذكر أن ولاية نابل سجلت خلال الفترة بين 30 حانفي و2 فيفري، 14 وفاة جراء الإصابة بكورونا، من بينها 8 وفيات يوم 2 فيفري لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 55 و91 عاما..

من ناحية أخرى، سجلت الجهة مجموع 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين نتائج 280 تحليلا أنجزت ليوم 2 فيفري. وكان أكبر عدد من الإصابات في معتمديات نابل ب18 حالة وقربة ب17 حالة بالاضافة 9 إصابات بقرنبالية.

ولم تسجل معتمدية بني خلاد أية إصابة، وتراوح عدد بقيات الإصابات ببقية المعتمديات بين إصابة واحدة بمعتمديات الميدة وقليبية ومنزل بوزلفة ومنزل تميم و 4 اصابات بسليمان.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة إلى أن عدد الحالات النشيطة بلغ 2108 حالة بعد أن تجاوز 12231 شخصا مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي. ويقيم حاليا 101 شخصا بالمؤسسات العمومية والخاصة.