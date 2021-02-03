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بنزرت: السلطات الجهوية تصدر 4 قرارات غلق فورية لمقاه لمخالفة اجراءات التوقي من كورونا

2021/02/03 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أصدرت السلطات الجهوية ببنزرت، اليوم الاربعاء، 5 قرارات غلق فورية لمقاه ومحل لصنع وبيع المرطبات، لعدم امتثالها لاجراءات التوقي من فيروس “كورونا”، وفق ما ذكره والي بنزرت، محمد قويدر، لمراسل “وات” بالجهة.

وأوضح الوالي أنه في إطار مراقبة اجراءات تطبيق البروتوكول الصحي من قبل الفرق الرقابية المشتركة، تم عشية اليوم إصدار قرار غلق للمقاهي الأربعة الواقعة بكل من بنزرت المدينة وبنزرت الجنوبية، إلى جانب محل لصنع وبيع المرطبات منتصب بمنطقة منزل بورقيبة لنفس الأسباب، وهي عدم تطبيق اجراءات التوقي من فيروس كورونا.

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