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بطولة القسم الوطني” أ ” لكرة الطائرة أكابر: النتائج والترتيب

2021/02/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

جرت اليوم الأربعاء لقاءات بطولة القسم الوطني “أ “للكرة الطائرة (أكابر).
وأسفرت المباريات التي جرت دون حضور جمهور على النتائج التالي:

– المجموعة الاولى ( الجولة 8)

في القاعة الأولمبية بسوسة :
النجم الرياضي الساحلي – سعيدية سيدي بوسعيد 0 – 3

في قاعة الزواوي بالعاصمة :
الترجي الرياضي التونسي – نادي تونس الجوية 3 – 0

في قاعة علي حفيظ بقرطاج:
اتحاد قرطاج – مولدية بوسالم 1 – 3

الترتيب :

الفريق النقاط لعب
1 – الترجي الرياضي التونسي 24 8
2 – النجم الرياضي الساحلي 17 8
3 – سعيدية سيدي بوسعيد 15 8
4-مولدية بوسالم 8 8
5- نادي تونس الجوية 5 8
6 – اتحاد قرطاج 3 8

-المجموعة الثانية :المرحلة الاولى – الجولة الاولى ايابا (المجموعة 6):
– فتح حمام الاغزاز / النادي الصفاقسي 3/0
– النادي الاولمبي القليبي / مستقبل المرسى 3/1
– جمعية اتصالات صفاقس/ اتحاد النقل بصفاقس 3/0

الترتيب نقاط لعب
1-مستقبل المرسى 16 6
2-النادي الصفاقسي 15 6
3-الاولمبي القليبي 10 6
4-اتحاد النقل بصفاقس 8 6
5-جمعية اتصالات صفاقس 5 6
6-فتح حمام الاغزاز 0 6
ر/سمس/ ص.زهو

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