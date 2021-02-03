بطولة القسم الوطني” أ ” لكرة الطائرة أكابر: النتائج والترتيب

جرت اليوم الأربعاء لقاءات بطولة القسم الوطني “أ “للكرة الطائرة (أكابر).
وأسفرت المباريات التي جرت دون حضور جمهور على النتائج التالي:
– المجموعة الاولى ( الجولة 8)
في القاعة الأولمبية بسوسة :
النجم الرياضي الساحلي – سعيدية سيدي بوسعيد 0 – 3
في قاعة الزواوي بالعاصمة :
الترجي الرياضي التونسي – نادي تونس الجوية 3 – 0
في قاعة علي حفيظ بقرطاج:
اتحاد قرطاج – مولدية بوسالم 1 – 3
الترتيب :
الفريق النقاط لعب
1 – الترجي الرياضي التونسي 24 8
2 – النجم الرياضي الساحلي 17 8
3 – سعيدية سيدي بوسعيد 15 8
4-مولدية بوسالم 8 8
5- نادي تونس الجوية 5 8
6 – اتحاد قرطاج 3 8
-المجموعة الثانية :المرحلة الاولى – الجولة الاولى ايابا (المجموعة 6):
– فتح حمام الاغزاز / النادي الصفاقسي 3/0
– النادي الاولمبي القليبي / مستقبل المرسى 3/1
– جمعية اتصالات صفاقس/ اتحاد النقل بصفاقس 3/0
الترتيب نقاط لعب
1-مستقبل المرسى 16 6
2-النادي الصفاقسي 15 6
3-الاولمبي القليبي 10 6
4-اتحاد النقل بصفاقس 8 6
5-جمعية اتصالات صفاقس 5 6
6-فتح حمام الاغزاز 0 6
ر/سمس/ ص.زهو