بطولة القسم الوطني” أ ” لكرة الطائرة أكابر: النتائج والترتيب

جرت اليوم الأربعاء لقاءات بطولة القسم الوطني “أ “للكرة الطائرة (أكابر).

وأسفرت المباريات التي جرت دون حضور جمهور على النتائج التالي:

– المجموعة الاولى ( الجولة 8)

في القاعة الأولمبية بسوسة :

النجم الرياضي الساحلي – سعيدية سيدي بوسعيد 0 – 3

في قاعة الزواوي بالعاصمة :

الترجي الرياضي التونسي – نادي تونس الجوية 3 – 0

في قاعة علي حفيظ بقرطاج:

اتحاد قرطاج – مولدية بوسالم 1 – 3

الترتيب :

الفريق النقاط لعب

1 – الترجي الرياضي التونسي 24 8

2 – النجم الرياضي الساحلي 17 8

3 – سعيدية سيدي بوسعيد 15 8

4-مولدية بوسالم 8 8

5- نادي تونس الجوية 5 8

6 – اتحاد قرطاج 3 8

-المجموعة الثانية :المرحلة الاولى – الجولة الاولى ايابا (المجموعة 6):

– فتح حمام الاغزاز / النادي الصفاقسي 3/0

– النادي الاولمبي القليبي / مستقبل المرسى 3/1

– جمعية اتصالات صفاقس/ اتحاد النقل بصفاقس 3/0

الترتيب نقاط لعب

1-مستقبل المرسى 16 6

2-النادي الصفاقسي 15 6

3-الاولمبي القليبي 10 6

4-اتحاد النقل بصفاقس 8 6

5-جمعية اتصالات صفاقس 5 6

6-فتح حمام الاغزاز 0 6

ر/سمس/ ص.زهو